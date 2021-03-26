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القوات الجوية تختتم مشاركتها في "علم الصحراء 2021"

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أقيم في قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات على مدى 3 أسابيع

القوات الجوية السعودية تختتم مشاركتها في

اختتمت القوات الجوية الملكية أمس مشاركتها في مناورات تمرين "علم الصحراء 2021"، الذي أقيم في قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على مدى ثلاثة أسابيع.

وشاركت القوات الجوية السعودية بطائرات مقاتلة من طراز "ف -15 إس / أي"، بكامل أطقمها الجوية والفنية، وحضر مراسم ختام مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في التمرين الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في أبوظبي العميد الركن عبدالمحسن بن فهد السديري وعدد من ضباط القوات الجوية بالتمرين.

وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية السعودية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن فهد بن مزعل الحربي، أن مناورات التمرين نُفذت على ثلاث مراحل شملت تخطيط وتنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية والعمليات المضادة، الدفاعية والهجومية، وفق سيناريوهات الحرب المختلفة.

وأكد نجاح التمرين بجميع مراحله ومهامه وإجراءاته وتحقيق الهدف المرجو منه.

القوات الجوية السعودية تختتم مشاركتها في

القوات الجوية السعودية تختتم مشاركتها في

القوات الجوية الملكية السعودية مناورات تمرين علم الصحراء 2021

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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