"الصحة المصرية" تعلن مصرع 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في تصادم قطارَيْن بسوهاج

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36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، مصرع 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين، في حادث تصادم قطارَيْن بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد؛ أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء، وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".

وأشار مجاهد؛ إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجّهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكّد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكّلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أيّ إمدادات ومستلزمات طبية، فضلاً عن توفير فرق طبية من التخصصات الطبية كافة لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

وقال عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بمحافظة سوهاج نشأت فؤاد، إن قطارًا قادمًا من محافظة أسوان متجه إلى العاصمة القاهرة اصطدم بقطار ركاب من الخلف كان متوقفًا بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، مما تسبب في خروج 3 عربات عن القضبان وإصابة عدد من الركاب جاري حصرهم.

أضاف فؤاد، أن سيارات الإسعاف تتولى حاليًا نقل المصابين فيما يوجد عدد من المسؤولين في موقع الحادث على رأسهم مدير أمن محافظة سوهاج، وينتظر وصول وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لمتابعة الحادث.

ووجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة نقل المصابين بحادث قطاري مركز طهطا بسوهاج للمستشفيات، وتقديم الخدمة الطبية المطلوبة.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالاً هاتفياً بوزيري الصحة والنقل للوقوف على أسباب حادث تصادم القطارين في مركز طهطا، مطالبًا بتقرير حول أسباب الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة، توجه هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت 50 مصاباً إلى مستشفيات الإخلاء وهي "سوهاج العام، وسوهاج التعليمى، وطهطا، والمراغة".