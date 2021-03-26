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وزارة الاقتصاد اللبنانية تقر رفع سعر ربطة الخبز وسط أزمة معيشية وسياسية خانقة

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وزارة الاقتصاد اللبنانية تقر رفع سعر ربطة الخبز وسط أزمة معيشية وسياسية خانقة وزارة الاقتصاد اللبنانية تقر رفع سعر ربطة الخبز وسط أزمة معيشية وسياسية خانقة

جي بي سي نيوز:- أقرت وزارة الاقتصاد اللبنانية رفع سعر ربطة الخبز، في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا حادا، وسط أزمة معيشية خانقة وتعثر في تشكيل حكومة جديدة.

وأعربت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان عن أسفها لـ"عدم تشكيل ما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي أدى إلى ارتفاع في المواد الأولية التي تدخل في إنتاج ربطة الخبز".

وأوضحت أنه "استنادا إلى سعر القمح في البورصة العالمية وسعر المحروقات، ومنعا للتوقف عن إنتاج ربطة الخبز والمس بالأمن الغذائي، وبناء على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني (الأبيض) وفقا لما يأتي: ربطة حجم كبير: وزن 960 غراما كحد أدنى، بسعر 3000 ليرة لبنانية كحد أقصى. ربطة حجم وسط: زنة 445 غراما كحد أدنى، بسعر 2000 ليرة لبنانية كحد أقصى".

وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها وزارة الاقتصاد إلى رفع سعر الخبز على وقع أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان منذ خريف العام 2019، أدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق الموازية بينما السعر الرسمي ما زال على حاله.

وارتفعت أسعار العديد من السلع الاستهلاكية مثل الحبوب إلى حوالي أربعة أمثالها منذ ذلك الحين، وتحذر هيئات خيرية من تزايد الجوع.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + RT

جي بي سي نيوز

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