"الصحة المصرية" تعلن مصرع 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في تصادم قطارَيْن بسوهاج

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36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، مصرع 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين، في حادث تصادم قطارَيْن بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد؛ أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء، وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".

وأشار مجاهد؛ إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجّهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكّد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكّلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أيّ إمدادات ومستلزمات طبية، فضلاً عن توفير فرق طبية من التخصصات الطبية كافة لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.