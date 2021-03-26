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القوات البحرية تختتم "التصدي 4"

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بمشاركة الداخلية والطاقة ورئاسة أمن الدولة

القوات البحرية السعودية تختتم

اختتمت أمس مناورات وفرضيات التمرين البحري المشترك "التصدي 4", الذي انطلقت مناوراته منذ خمسة أيام بتنفيذ القوات البحرية الملكية ممثلة بالأسطول الشرقي، ومشاركة وزارة الداخلية ممثلة بحرس الحدود بالمنطقة الشرقية، ورئاسة أمن الدولة، ووزارة الطاقة ممثلة بشركة أرامكو السعودية وشركة آرامكو لأعمال الخليج, وذلك بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية في الجبيل.

ويأتي التمرين "التصدي 4" بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية، ومواجهة التهديدات على المنشآت البترولية، وحماية حرية الملاحة البحرية، وتعزيز توحيد مفهوم العمل المشترك بين الوحدات المشاركة، بالإضافة إلى رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين القوات البحرية الملكية السعودية والوحدات المشتركة.

ويهدف التمرين إلى توحيد مفهوم القيادة والاتصالات بين الوحدات المشاركة أثناء تنفيذ الخطة، والتدريب على تمرير البلاغات والمعلومات بين الجهات المشاركة ومركز العمليات.

وأوضح مدير التمرين العميد البحري الركن عائض محمد العسيري, أن تمرين "التصدي 4" تضمن عدداً من المحاضرات والفرضيات، والتدريب على التعامل مع الألغام الطافية، والدفاع عن المنشآت الحيوية والحقول النفطية، والتعامل مع الزوارق المسيرة والطائرات بدون طيار.

وأشار إلى أن من أهداف التمرين رفع جاهزية جميع الوحدات المشاركة، وتعزيز وتوحيد العمل المشترك، ورفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات، وتوحيد مفهوم القيادة والاتصالات، وذلك لتحقيق أمن وسلامة المنشآت الحيوية والحقول النفطية، وتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية والاقتصادية في الخليج العربي.

القوات البحرية السعودية تختتم

القوات البحرية السعودية تختتم

القوات البحرية السعودية تختتم

القوات البحرية السعودية تختتم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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