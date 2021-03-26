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"الشؤون الإسلامية" تغلق 9 مساجد مؤقتاً

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"الشؤون الإسلامية" تغلق 9 مساجد مؤقتاً "الشؤون الإسلامية" تغلق 9 مساجد مؤقتاً
في 4 مناطق بعد ثبوت 9 إصابات بـ"كورونا"

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، تسعة مساجد -مؤقتاً- في أربع مناطق بعد ثبوت تسع حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

ووصل مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 47 يوماً إلى 373 مسجداً؛ تمّ فتح 357 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وذكرت الوزارة، في تقرير صادر اليوم الجمعة الثالث عشر من شهر شعبان لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة: أربعة مساجد في منطقة القصيم؛ تم رصد أربع حالات اصابة بها، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض؛ تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة الجوف، بمعدل اصابة بكل مسجد.

وأشارت إلى إعادة فتح عشرة مساجد: أربعة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجدين بمنطقة جازان، ومسجدين بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة نجران، ومسجد بمنطقة تبوك، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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