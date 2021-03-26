"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه نجران

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محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الجمعة)، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة نجران، محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة.

وأشار العميد المالكي؛ إلى أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف أحد الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي، وهذا يؤكّد اصرار الميليشيا الحوثية على تكرار انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد العميد المالكي؛ أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية