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الكويت تدين استمرار "الحوثي" في استهداف المنشآت الحيوية في المملكة

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الكويت تدين استمرار "الحوثي" في استهداف المنشآت الحيوية في المملكة الكويت تدين استمرار "الحوثي" في استهداف المنشآت الحيوية في المملكة
أكدت تأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

الكويت تدين استمرار

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بشدة استمرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المناطق المدنية والحيوية في المملكة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم، إن استمرار هذه الهجمات الإرهابية وتصاعد وتيرتها ضد المدنيين والمناطق الحيوية في المملكة بعد المبادرة التي أطلقتها لإنهاء الحرب في اليمن التي حظيت بتأييد المجتمع الدولي يؤكد خطورة نهج مليشيا الحوثي وانتهاكها قواعد القانون الدولي والإنساني والإصرار على مواصلة الحرب وتقويض استقرار المنطقة وتهديد إمدادات الطاقة.

وشددت على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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