أخبار عاجلة

تعهد بتقديم مساعدات من برلين وواشنطن للسوريين في الاردن -
ضبط قائد شاحنة بنجران لسيره بسرعة عالية دون التقيد بمسار الشاحنات -
ميزة جديدة قد تجعل متصفّح Chrome في الهواتف أكثر أماناً -
"السويس أولًا والآن نهر أرون".. سفينة أخرى تجنح في بريطانيا -
أطباء ومهندسون وإعلاميون يغسلون السيارات بالسودان لهذا السبب -
"السويس أولًا والآن نهر أرون".. سفينة أخرى تجنح في بريطانيا -
أطباء ومهندسون وإعلاميون يغسلون السيارات بالسودان لهذا السبب -
فيديو.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع -
وزير الداخلية: "شريك" يدعم التنمية ممّا ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار -
فيديو.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة حائل تُطيح بمواطنَيْن سرقا منزلاً واعتديا على عامل

Print
شرطة حائل تُطيح بمواطنَيْن سرقا منزلاً واعتديا على عامل شرطة حائل تُطيح بمواطنَيْن سرقا منزلاً واعتديا على عامل
اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة

شرطة حائل تُطيح بمواطنَيْن سرقا منزلاً واعتديا على عامل

ألقت شرطة منطقة حائل القبض على مواطنَيْن في العقدين الثالث والرابع من العمر، لتورطهما في ارتكاب جريمتَيْن بمحافظة الشنان، على مسافة١٠٠ كلم شرقي حائل.

وأشار المُتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، إلى أن المواطنَيْن سرقا منزلاً، وسلبا عاملاً في محلٍ تجاري مبالغ مالية وبطاقات مسبقة الدفع، وذلك تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نُسب إليهما، وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ضبط قائد شاحنة بنجران لسيره بسرعة عالية دون التقيد بمسار الشاحنات

ضبط قائد شاحنة بنجران لسيره بسرعة عالية دون التقيد بمسار الشاحنات

ميزة جديدة قد تجعل متصفّح Chrome في الهواتف أكثر أماناً

ميزة جديدة قد تجعل متصفّح Chrome في الهواتف أكثر أماناً

"السويس أولًا والآن نهر أرون".. سفينة أخرى تجنح في بريطانيا

"السويس أولًا والآن نهر أرون".. سفينة أخرى تجنح في بريطانيا

أطباء ومهندسون وإعلاميون يغسلون السيارات بالسودان لهذا السبب

أطباء ومهندسون وإعلاميون يغسلون السيارات بالسودان لهذا السبب

شبكة عيون الإخبارية