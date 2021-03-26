أخبار عاجلة

تعهد بتقديم مساعدات من برلين وواشنطن للسوريين في الاردن -
ضبط قائد شاحنة بنجران لسيره بسرعة عالية دون التقيد بمسار الشاحنات -
ميزة جديدة قد تجعل متصفّح Chrome في الهواتف أكثر أماناً -
"السويس أولًا والآن نهر أرون".. سفينة أخرى تجنح في بريطانيا -
أطباء ومهندسون وإعلاميون يغسلون السيارات بالسودان لهذا السبب -
"السويس أولًا والآن نهر أرون".. سفينة أخرى تجنح في بريطانيا -
أطباء ومهندسون وإعلاميون يغسلون السيارات بالسودان لهذا السبب -
فيديو.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع -
وزير الداخلية: "شريك" يدعم التنمية ممّا ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار -
فيديو.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

الصين تحجب بث CNN خلال عرض تقرير عن أطفال مفقودين بشينجيانغ

Print
مواضيع متعلقة
شبكة CNN تحصل على مسودة تقرير منظمة الصحة حول منشأ كورونا

شبكة CNN تحصل على مسودة تقرير منظمة الصحة حول منشأ كورونا

لحظة تحرير السفينة الجانحة بقناة السويس تماماً

لحظة تحرير السفينة الجانحة بقناة السويس تماماً

بلينكين ملمحاً لـCNN: إدارة بايدن لن تتخذ إجراءات عقابية ضد الصين بسبب كورونا

بلينكين ملمحاً لـCNN: إدارة بايدن لن تتخذ إجراءات عقابية ضد الصين بسبب كورونا

عسكري أمريكي من أصل آسيوي يخلع قميصه لإظهار ندوب

عسكري أمريكي من أصل آسيوي يخلع قميصه لإظهار ندوب

شبكة عيون الإخبارية