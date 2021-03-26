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القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية

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القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية

القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس محمد عبد الحميد، رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية.

وقال الملك المفدى:" يطيب لنا بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس جمهورية بنجلاديش الشعبية / مجيب الرحمن – رحمه الله -، أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار".

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش الشعبية، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية.

وقال الملك المفدى في البرقية: "بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس جمهورية بنجلاديش الشعبية / مجيب الرحمن – رحمه الله -، يطيب لنا أن نعبر لدولتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة التاريخية لجمهورية بنجلاديش الشعبية.

وأردف: "وإننا إذ نشيد بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية وجمهورية بنجلاديش الشعبية، فإننا نؤكد لدولتكم حرصنا على تعزيز هذه العلاقات على كل الأصعدة.

وفي الختام ندعو الله العلي القدير لدولتكم بدوام الصحة والسعادة ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس محمد عبد الحميد، رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية.

وقال سمو ولي العهد:" يسرني بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس جمهورية بنجلاديش الشعبية / مجيب الرحمن – رحمه الله -، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش الشعبية، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية.

وقال سمو ولي العهد في البرقية: "بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس جمهورية بنجلاديش الشعبية / مجيب الرحمن – رحمه الله -، يسرنا أن نبعث لدولتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة التاريخية لجمهورية بنجلاديش الشعبية. كما يسرنا أن نشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا على كل الأصعدة، ومؤكدين لدولتكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة المملكة العربية السعودية وجمهورية بنجلاديش الشعبية. وفي الختام نتمنى من الله عز وجل لدولتكم دوام الصحة والسعادة ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية المزيد من التقدم والازدهار".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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