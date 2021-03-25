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بهدف "العمري".. السعودي يكسب نظيره الكويتي ويعلن جاهزيته لمواجهة فلسطين

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ضمن اللقاءات التاريخية بين الشقيقين

بهدف

أضاف لاعب السعودي الأول لكرة القدم عبد الإله العمري انتصاراً جديداً لمنتخب بلاده على شقيقه الكويتي، حينما استطاع اللاعب إحراز الهدف الوحيد في مرمى الأزرق، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب "مرسول بارك " بجامعة الملك سعود بالرياض، ضمن تحضيرات الطرفين لخوض منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا2023.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، رغم نسبة الاستحواذ العالية للأخضر والتي تجاوزت 75%، فيما اكتفى عناصر الأزرق الكويتي الشابة باللعب على الكرات المرتدة.

وكانت محاولات محمد الكويكبي وعبد الرحمن غريب وسامي النجعي هي الأبرز عند الدقائق 10,30,39 لكن التسديدات كانت بعيدة عن مرمى حارس الضيوف خالد الرشيدي.

في المقابل كانت تسديدة عيد الرشيدي هي الأبرز بالنسبة للكويت عند الدقيقة 43 تصدى لها حارس الأخضر محمد العويس.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 60 دفع المدير الفني للأخضر "رينارد" باللاعب فهد المولد بدلاً عن صالح الشهري، ومن ثم بـ ( محمد كنو وعبدالإله العمري وسالم الدوسري ) من أجل تنشيط خط المقدمة.

وعند الدقيقة 70 استطاع البديل الناجح عبد الإله العمري أن يفك شفرة "الأزرق" الكويتي برأسية رائعة سكنت الشباك كهدف أول ولا أجمل للأخضر وصلته من ركلة زاويه من الكويكبي.

وينتظر الأخضر السعودي 30 مارس ( الجاري ) مواجهة صعبة أمام ضيفه فلسطين ضمن تصفيات المونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

بهدف

بهدف

بهدف

بهدف

بهدف

بهدف

بهدف

بهدف

بهدف

بهدف

بهدف

بهدف

المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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