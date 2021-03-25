وزير "الإسلامية": تقديم الاختبارات يجسد حرص القيادة على تحقيق المكتسبات التعليمية للطلاب والطالبات

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من القرارات الموفقة التي قدمها الملك وعمل على تنفيذها برؤية ثاقبة ولي العهد

نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله بنصره - بتقديم الاختبارات للطلاب والطالبات، واصفاً الأمر بتجسيد حرص القيادة على تحقيق المكتسبات التعليمية للطلاب والطالبات، والذي يأتي امتداداً للقرارات الموفقة التي اتخذتها القيادة الرشيدة منذ بدء جائحة كورونا.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ - بمنصة تويتر؛ قال فيها" إن صدور أمر مولاي ‫خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بتقديم الاختبارات دليل على حرصه على تحقيق المكتسبات التعليمية والتربوية لأبنائه وبناته".

وأضاف: وهو امتداد للأوامر الموفقة التي قدمها الملك المسدد، وعمل على تنفيذها برؤية ثاقبة وعمل متقن سمو سيدي ولي العهد - حفظه الله - منذ بدء جائحة كورونا.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمره الكريم مساء اليوم الخميس بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي للطلاب والطالبات للمرحلة الابتدائية 1 / 9 وللمرحلتين المتوسطة والثانوية 6 / 9 وأن تنهي مؤسسات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني اختباراتها قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك انطلاقاً من اهتمامه ـ حفظه الله ـ بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد