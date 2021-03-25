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"بيئة رابغ" تنظم حملة توعوية لمربي الماشية بمناسبة اليوم العالمي للدرن

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انطلاقاً من حرص الوزارة على زيادة الوعي بالمرض وطرق الوقاية منه

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، حملة إرشادية توعوية لمربي الماشية عن مرض "الدرن"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للدرن، باعتباره من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان.

وتفصيلًا: قام المكتب بالتوعية بمرض السل البقري في سوق الأغنام بالمحافظة، وذلك وبحضور عدد من مربي الماشية.

وفي هذا الصدد أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ المهندس احمد فواز الحربي، أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الإرشادية التي يقيمها المكتب بالمحافظة، كخدمة لمربي الماشية في مواقع تواجدهم، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على زيادة الوعي وتثقيف مربي الماشية بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام عن مرض الدرن، وطرق الوقاية منه والحد من انتشاره، كما تمت الإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور.

وزارة البيئة والمياه والزراعة رابغ اليوم العالمي للدرن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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