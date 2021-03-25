مكة.. فريق "مبادرة" يباشر البحث عن الطفل "عبدالرحمن" داخل شبكة أنفاق السيول

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مكة.. فريق "مبادرة" يباشر البحث عن الطفل "عبدالرحمن" داخل أنفاق السيول

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بعد مغادرته منزل أسرته يوم الثلاثاء الماضي في حي بطحاء قريش

مكة.. فريق

باشر فريق مبادرة للبحث والإنقاذ البحث مساء اليوم، عن الطفل عبدالرحمن بن يحيى 12 عامًا الذي فقد بعد خروجه منزل أسرته يوم الثلاثاء الماضي، في حي بطحاء قريش بمكة المكرمة.

وقال محمد عدنان داغستاني قائد فريق مبادرة للبحث والإنقاذ إن الفريق استعد مبكرًا هذا المساء بوجود سبعة متطوعين مجهزين بوسائل السلامة للبحث عن الطفل عبدالرحمن في أحد الأنفاق الخاصة لتصريف السيول في منطقة بطحاء قريش بمكة المكرمة.

وقد خرج من منزل أسرته ببطحاء قريش عند الساعة 11 صباحًا من يوم الثلاثاء الماضي، ولم يعد حتى الآن.

وأوضح والده أن "عبدالرحمن" يبلغ من العمر 12 عامًا وخرج الثلاثاء الماضي من منزل أسرته ببطحاء قريش بمكة المكرمة، لافتًا إلى أن كاميرا الصيدلية داخل الحي أظهرته وهو بجانبها فيما لا يعلم وجهته وأين اختفى.

ودعا من يشاهده إلى إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو الاتصال على الجوال رقم (0503604462) أو الرقم (0559099283).

مكة.. فريق

مكة.. فريق

مفقود مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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