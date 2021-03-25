أخبار عاجلة

ميزة جديدة قد تجعل متصفّح Chrome في الهواتف أكثر أماناً -
"السويس أولًا والآن نهر أرون".. سفينة أخرى تجنح في بريطانيا -
أطباء ومهندسون وإعلاميون يغسلون السيارات بالسودان لهذا السبب -
"السويس أولًا والآن نهر أرون".. سفينة أخرى تجنح في بريطانيا -
أطباء ومهندسون وإعلاميون يغسلون السيارات بالسودان لهذا السبب -
فيديو.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع -
وزير الداخلية: "شريك" يدعم التنمية ممّا ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار -
فيديو.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع -
وزير الداخلية: "شريك" يدعم التنمية ممّا ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار -
الولايات المتحدة تسحب دبلوماسييها غير الأساسيين من ميانمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. "خالد الفيصل" يتغنى بحب الوطن في قصيدة جديدة: "‏يا أجمل الدنيا عَمَارْ وبراري"

Print
بالفيديو .. "خالد الفيصل" يتغنى بحب الوطن في قصيدة جديدة: "‏يا أجمل الدنيا عَمَارْ وبراري" .. "خالد الفيصل" يتغنى بحب الوطن في قصيدة جديدة: "‏يا أجمل الدنيا عَمَارْ وبراري"

بالفيديو ..

نظم مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "أجمل الدنيا"، تغنى فيها بحبه لوطنه المملكة.

وقال الأمير خالد الفيصل في قصيدته:

يامحكــمٍ شرع الله بعصــر الأحزاب
يهنـــاك شعـــبٍ بالشريعـــه يمـــاري
دستــورك القـــرآن من رب الأربـاب
ما جمّعـــه لجنــــةْ يميـــن ويســـاري
شــف ناتـج التغريب يافخـر الإنسان
وشلــون تَــوَّه بَــدْوَهُــم بالصحـــــاري
ما للعــرب قصــر ولا للقصـــر بــاب
إلاّ بحكــم الله على النـــاس جاري
الدّيـــنْ عـــزٍ بالمــــــآذن ومحـــــراب
صوتـــه رفيــــعٍ في هبــــوبٍ وذاري
من غاب عوّد له على كل ما طاب
يشتــــاق له مِصْـــبِحْ ويسريه ساري
يادار طيبــىٰ للمـــواطن والأغـــراب
يـاأجمــــل الدنيــا عَمَــــارْ وبـــــراري الأمير خالد الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. جماهير: سعادتنا لا توصف بالحضور.. والإجراءات كانت في غاية السلاسة

بالفيديو.. جماهير: سعادتنا لا توصف بالحضور.. والإجراءات كانت في غاية السلاسة

بالفيديو.. جماهير: سعادتنا لا توصف بالحضور.. والإجراءات كانت في غاية السلاسة

بالفيديو.. جماهير: سعادتنا لا توصف بالحضور.. والإجراءات كانت في غاية السلاسة

بالفيديو.. "متحرش المعادي": حججتُ بيت الله مرتين.. والطفلة كانت تريد سرقتي

بالفيديو.. "متحرش المعادي": حججتُ بيت الله مرتين.. والطفلة كانت تريد سرقتي

بالفيديو.. "الحوثي" يتكبد خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهات مأرب

بالفيديو.. "الحوثي" يتكبد خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهات مأرب

شبكة عيون الإخبارية