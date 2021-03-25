"المعلمي" يناقش مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية بمجلس الأمن الدولي

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خلال لقائه بسفراء عددٍ من الدول الأعضاء

التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي -افتراضيًا- المندوبين الدائمين لعددٍ من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية وأبرز ما جاء فيها، والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن، والتباحث حول أفضل السبل للمضي قدمًا في سبيل دعم المبادرة وتنفيذها من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وأكد السفير المعلمي أن هذه المبادرة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطقة الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.

وشدد على استمرار المملكة ودول التحالف في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، والالتزام بالدور الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني الشقيق.