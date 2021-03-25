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تحديات ومجازفات .. الأمريكيون يترقبون المؤتمر الصحفي الأول لـ"بايدن"

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تحديات ومجازفات .. الأمريكيون يترقبون المؤتمر الصحفي الأول لـ"بايدن" تحديات ومجازفات .. الأمريكيون يترقبون المؤتمر الصحفي الأول لـ"بايدن"
يعقد في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض.. ويقتصر على عدد محدود

تحديات ومجازفات .. الأمريكيون يترقبون المؤتمر الصحفي الأول لـ

بعد أكثر من ستين يوماً على وصوله الى السلطة، يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الخميس) أول مؤتمر صحافي في وقت تتراكم فيه التحديات من الهجرة وصولًا إلى الأسلحة النارية.

ومن اللافت أنه انتظر فترة أطول بكثير من أسلافه، لكي يعقد هذا المؤتمر الذي قد ينطوي على مجازفات؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

والمؤتمر الصحافي الذي يترقبه الأمريكيون يعقد عند الساعة 13,15 (17,15 ت غ) في الصالون الكبير العريق المعروف باسم "إيست روم" (الغرفة الشرقية) مع عدد محدود من الصحافيين؛ بسبب القيود المرتبطة بوباء كوفيد-19.

وفي هذه الغرفة حيث هناك لوحة عملاقة تمثل جورج واشنطن، شارك الرئيس السابق دونالد منذ حوالي أربع سنوات في حوار حاد مع الصحافيين أظهر فيه غضبه.

وساهمت عدة أزمات في الأيام الأخيرة في إحباط خطط البيت الأبيض، الذي كان يعتزم مواصلة جولة "المساعدة هنا" الهادفة إلى إبراز مزايا الخطة العملاقة للمساعدة الاقتصادية (1900 مليار دولار)، التي اعتمدها الكونغرس وتلاقي شعبية كبرى لدى الشعب الأميركي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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