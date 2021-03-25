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"مسلي آل معمر" يعلن ترشحه لرئاسة "النصر".. بدعم من "خالد بن فهد"

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أعلن مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين في وقت سابق عن ترشحه لرئاسة نادي النصر بدعم من الداعم الأول للنصر الأمير خالد بن فهد.

وغرّد آل معمر قائلاً: "نزولاً عند رغبة الرمز الداعم الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز، والأعضاء الذهبيين، قررت أن أقدم أوراق ترشيحي لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر.

‏وأضاف: "خدمة الرياضة من خلال الصرح الشامخ نادي النصر شرف كبير لي".

وكانت وزارة الرياضة قد قررت في وقت سابق إقالة صفوان السويكت من رئاسة النادي وحل مجلس إدارته وتكليف عبد الله الدخيل بتسيير أمور النادي لحين تشكيل الإدارة الجديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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