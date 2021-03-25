أخبار عاجلة

ميزة جديدة قد تجعل متصفّح Chrome في الهواتف أكثر أماناً -
"السويس أولًا والآن نهر أرون".. سفينة أخرى تجنح في بريطانيا -
أطباء ومهندسون وإعلاميون يغسلون السيارات بالسودان لهذا السبب -
"السويس أولًا والآن نهر أرون".. سفينة أخرى تجنح في بريطانيا -
أطباء ومهندسون وإعلاميون يغسلون السيارات بالسودان لهذا السبب -
فيديو.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع -
وزير الداخلية: "شريك" يدعم التنمية ممّا ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار -
فيديو.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع -
وزير الداخلية: "شريك" يدعم التنمية ممّا ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار -
الولايات المتحدة تسحب دبلوماسييها غير الأساسيين من ميانمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أنباء عن استهداف إيران سفينة إسرائيلية في بحر العرب

Print
أنباء عن استهداف إيران سفينة إسرائيلية في بحر العرب أنباء عن استهداف إيران سفينة إسرائيلية في بحر العرب
أُطلق عليها صاروخ أصابها بأضرار

أنباء عن استهداف إيران سفينة إسرائيلية في بحر العرب

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الخميس)، أن "إيران أطلقت صاروخًا على سفينة تابعة لإسرائيل في بحر العرب، كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند".

وأضافت أنه "أثناء رحلة السفينة، وعندما أبحرت في بحر العرب ومرت بين الهند وسلطنة عمان، أصيبت بصاروخ تسبب لها بأضرار"؛ وفقاً لـ" اليوم".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "السفينة استهدفت على الرغم من أنها لم تنقل بضائع إلى إسرائيل، وأنها لم تحمل علم الدولة، وأن طاقمها يتكون من أجانب فقط".

وتعرضت السفينة "هيليوس راي" المملوكة لإسرائيل إلى هجوم مشتبه به على أنه إيراني، الشهر الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تستغل أزمة سفينة قناة السويس في الترويج لطريق بحر الشمال

روسيا تستغل أزمة سفينة قناة السويس في الترويج لطريق بحر الشمال

روسيا تستغل أزمة سفينة قناة السويس في الترويج لطريق بحر الشمال

روسيا تستغل أزمة سفينة قناة السويس في الترويج لطريق بحر الشمال

روسيا توجه مقترحا إلى تركيا بشأن أراضي سيطرة قواتها داخل سوريا

روسيا توجه مقترحا إلى تركيا بشأن أراضي سيطرة قواتها داخل سوريا

"الحجرف": حريصون على تعزيز العلاقات مع روسيا لتحقيق المصالح المشتركة

"الحجرف": حريصون على تعزيز العلاقات مع روسيا لتحقيق المصالح المشتركة

شبكة عيون الإخبارية