بهجوم معاكس ضد الحوثيين .. "الشرعية" تحرر مواقع استراتيجية في لحج

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سقوط 15 عنصراً بين قتيل وجريح

شنّت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، هجوماً معاكساً تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع في الجبهة الشرقية بمديرية القبيطة شمال محافظة لحج، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وبين مصدر عسكري أن جنود الجيش الوطني أفشلوا هجوماً شنته ميليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة القبيطة، وشنّوا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من تحرير تباب الكرب المطلة على منطقة المغنية بالقرب من جبل جالس الاستراتيجي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح المصدر أن المعارك أسفرت أيضاً عن مقتل وجرح ما لا يقل عن 15 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

وأضاف أن الجيش الوطني استعاد عددًا من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.