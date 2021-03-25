جامعة الطائف تُقيم ملتقى افتراضيًّا لخدمة "تواصل" الإلكترونية

★ ★ ★ ★ ★

الأول من نوعه على مستوى السعودية

نظمت جامعة الطائف "الملتقى الافتراضي الأول لخدمة تواصل الإلكترونية"، الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية.

ويهدف الملتقى إلى التعرف على خدمات مركز تواصل الإلكترونية وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي واجهت مراكز رعاية المستفيدين في ظل جائحة كورونا، وتسليط الأضواء على مركز تواصل، الذي يعتبر تطبيقًا لأحد محاور رؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ وهو التواصل الذكي بين الحكومة والمواطن.

وأقيم الملتقى بمشاركة وزارة التعليم مع نخبة مميزة من الجامعات السعودية؛ مثل جامعة الأميرة نورة، وجامعة أم القرى، وجامعة رياض العلم، وجامعة المعرفة.

وقد بدأ الملتقى بكلمة من رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، الذي أشار إلى أن مركز رعاية المستفيدين "تواصل" في جامعة الطائف يعمل على مدار 24 ساعة، خلال الفصل الدراسي الثاني لتقديم الدعم اللازم لجميع المستفيدين افتراضيًّا.

كما تطلع إلى أن يحقق هذا الملتقى الفوائد المرجوة منه وتحقيق التواصل بين مراكز رعاية المستفيدين في جامعات المملكة العربية السعودية وتبادل الخبرات ومناقشة المعوقات في ظل هذه الجائحة.

بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً لجهود جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، قدمته المشرف العام على مركز تواصل بجامعة الأميرة نورة، نهلة العقيف.

وقالت: إن انطلاق هذا المركز من بدايته كوحدة حتى حصل على المراكز الأولى في هذا المجال، ونقلت كثير من التجارب والخبرات حول هذه الخدمة.

بعد ذلك قدم المشرف العام على مركز "تواصل" بجامعة أم القرى، نصير الشريف، عرضًا بيّن فيه إنجازات تواصل خلال جائحة كوفيد 19.

وقال: إن مركز رعاية المستفيدين بجامعة أم القرى أصبح الجهة الإشرافية على جميع الحسابات الخاصة بالجامعة عن طريق منصة تواصل الإلكترونية.

تلا ذلك جلسة حوارية بعنوان (خدمات مركز تواصل الإلكترونية في ظل الرؤية الوطنية 2030)، ثم استضافة مدير إدارة مركز رعاية المستفيدين بوزارة التعليم موضي المطيري، والمشرف العام على مركز رعاية المستفيدين بجامعة رياض العلم خالد المقبل، والمشرف العام على مركز رعاية المستفيدين بجامعة المعرفة نورة الحربي.

وتنوعت خلال الجلسة المحاور والخبرات التي طرحت حول هذه الخدمة لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في التحول الرقمي.

واختتم الملتقى المشرف العام على مركز رعاية المستفيدين "تواصل"، في جامعة الطائف د. خمائل أبو النجا، بكلمة منها أبانت أن خدمة "تواصل" في جامعة الطائف حققت منذ تفعيل المركز أكثرَ من ألف تذكرة بين مقترح واستفسار وطلب وشكوى.

كما أكدت أهمية هذه الملتقيات سنويًّا، حتى تتحقق الفوائد المرجوة منه، والتي تهدف إلى تحقيق إسهامات فعالة من أجل التحسين والتطوير المستمر لمراكز رعاية المستفيدين تفعيلًا لرؤية السعودية 2030.