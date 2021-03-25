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إدارة "بايدن" تخصص 10 مليارات دولار إضافية لرفع معدلات التطعيم ضد "كورونا"

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إدارة "بايدن" تخصص 10 مليارات دولار إضافية لرفع معدلات التطعيم ضد "كورونا" إدارة "بايدن" تخصص 10 مليارات دولار إضافية لرفع معدلات التطعيم ضد "كورونا"
تستهدف المناطق الريفية وذات الدخل المنخفض والأقليات

إدارة

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الخميس)، تخصيص 10 مليارات دولار إضافية؛ لمحاولة رفع معدلات التطعيم ضد ، في مناطق الدخل المنخفض، والأقليات، والمناطق الريفية بجميع أنحاء البلاد.

وذكرت إدارة الرئيس جو بايدن، التي ستبدأ في توزيع مخصصات خطة التحفيز الاقتصادي في أبريل، على ما يقرب من 1400 مركز في جميع أنحاء البلاد، أن المراكز الصحية يمكنها أيضاً استخدام التمويل لتعديل وتحسين البنية التحتية، وإضافة وحدات متنقلة؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وتشمل الجهود التي يتم تمويلها من خلال حزمة الإغاثة ضد آثار فيروس كورونا البالغة 1.9 تريليون دولار، تمويلاً بقيمة 6 مليارات دولار لمراكز الصحة المجتمعية لتوسيع عمليات التطعيم ضد كوفيد-19، والاختبار، والرعاية الصحية الوقائية الأخرى للسكان المعرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بالفيروس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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