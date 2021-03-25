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بمنتجع نوفا للفروسية.. انطلاق بطولة الكأس الفضية للبولو

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بمنتجع نوفا للفروسية.. انطلاق بطولة الكأس الفضية للبولو بمنتجع نوفا للفروسية.. انطلاق بطولة الكأس الفضية للبولو
ارتفاع عدد الفرسان المشاركين

بمنتجع نوفا للفروسية.. انطلاق بطولة الكأس الفضية للبولو

ينظم الاتحاد السعودي للبولو على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية (غرب الرياض)؛ ثاني بطولاته، التي تنطلق غداً بمنافسات الجولة الأولى من بطولة الكأس الفضية.

وتتنافس فرق فرسان العوجا وطويق والمصمك على لقب البطولة التي تقام بنظام احتساب نقطتين للفريق الفائز، ونقطة واحدة للتعادل، على أن يتم احتساب فارق الأهداف لحسم اللقب.

وتقام مباريات البطولة بدون حضور جماهيري وفقاً للإجراءات الاحترازية الطبية التي تنفذها وزارة الرياضة.

من جهته كشف المدير التنفيذي في الاتحاد السعودي للبولو فيصل بن دويس، عن زيادة عدد الفرسان المهتمين باللعبة، مشيراً إلى أن خطة الاتحاد تكمن في إعداد اللاعبين الجدد من خلال التدريبات، ومن ثم مشاركتهم في البطولات المقبلة.

وبيّن أن الاتحاد يسير وفق تحقيق أهدافه بزيادة عدد الفرق على مستوى مناطق المملكة، والتوسع في التعريف باللعبة، وتسجيل العنصر النسائي لمزاولة اللعبة، إضافة إلى التركيز على الفئات السنية خلال الفترة المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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