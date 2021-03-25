"زين" تنجح في اختبار أعلى تغطية للجيل الخامس في الأماكن المغلقة

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كأسرع مزود خدمة في منطقة الشرق الأوسط

وصلت "زين السعودية" إلى سرعات قياسية في خدمات الجيل الخامس داخل المباني بلغت 1.9 جيجابت في الثانية خلال تجربتها الناجحة من نظام الراديو الداخلي، وذلك في مقرها الرئيسي في جدة. حيث إن نظام ASiR لشبكة الجيل الخامس يمكن أن يدعم شبكة مختلطة بين الجيلين الرابع والخامس على المنصة نفسها.



ويوفر هذا النموذج، إلى جانب السرعات الفائقة، تغطية شاملة من دون أي تراجع في نسب الوصول العالية داخل المباني ذات الأدوار المتعددة، بما فيها المكاتب المفتوحة والمكاتب المغلقة وغرف الاجتماعات التي عادةً ما تنخفض فيها نسب التغطية إلى حد كبير جراء التصميم العميق للمبنى أو البعد الجغرافي عن برج التغطية.

فمن خلال تقنية ASiR، توفر "زين السعودية" حلاً داخلياً محدثاً يلبي متطلبات عدة أبرزها التكلفة المنخفضة، والمنتج صغير الحجم، والتغطية الداخلية الشاملة، وذلك للحفاظ على تجربة مستخدم ثابتة لشبكات الجيل الخامس.

وكانت "زين السعودية" قد أطلقت خدمات الجيل الخامس (5G) في المملكة في شهر أكتوبر من عام 2019م، وتغطي حالياً 50 مدينة في المملكة من خلال أكثر من 4700 برج. ومن خلال هذه الاستثمارات والمبادرات النوعية، أصبحت "زين السعودية" أحد الممكنين في عملية التحوّل الرقمي الشامل للمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومساهماً مباشراً في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الرقمية الطموحة التي أقرتها المملكة مؤخراً.