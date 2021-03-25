محافظ دمياط تناشد المواطنين بسرعة تقنين أوضاعهم...

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طالبت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الخميس، المواطنين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وسداد جدية التصالح قبل انتهاء المدة التى حددتها الدولة فى نهاية مارس الجارى.

ووجهت المحافظ تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل كافة الإجراءات أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات، مشددة على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعى حفاظاً على سلامة الجميع.

وبينت الدكتورة منال عوض، أن الدولة وأتاحت فرصة كبيرة للمواطنين الراغبين فى التصالح لتقنين أوضاعهم فى مخالفات البناء وذلك لضبط هذه المنظومة والتصدى للبناء العشوائى.