أخبار عاجلة

ميزة جديدة قد تجعل متصفّح Chrome في الهواتف أكثر أماناً -
"السويس أولًا والآن نهر أرون".. سفينة أخرى تجنح في بريطانيا -
أطباء ومهندسون وإعلاميون يغسلون السيارات بالسودان لهذا السبب -
"السويس أولًا والآن نهر أرون".. سفينة أخرى تجنح في بريطانيا -
أطباء ومهندسون وإعلاميون يغسلون السيارات بالسودان لهذا السبب -
فيديو.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع -
وزير الداخلية: "شريك" يدعم التنمية ممّا ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار -
فيديو.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع -
وزير الداخلية: "شريك" يدعم التنمية ممّا ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار -
الولايات المتحدة تسحب دبلوماسييها غير الأساسيين من ميانمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 9417.71 نقطة

Print
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 9417.71 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 9417.71 نقطة
بتداولات بلغت 9 مليارات ريال لأكثر من 250 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضاً 46.37 نقطة ليقفل عند مستوى 9417.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء تشب، والإنماء طوكيو م، وصادرات، والمصافي، وإكسا التعاونية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سويكورب وابل ريت، ووفرة، وزين السعودية، وساب للتكافل، وجدوى ريت الحرمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و4.12%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء طوكيو م، وزين السعودية، والإنماء، والمصافي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وصادرات، ووفرة، والإنماء طوكيو م، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 524.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23756.08 نقطة، وبتداولات بلغت 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 240 ألف سهم تقاسمتها 781 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المملكة المتحدة ترحب بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

المملكة المتحدة ترحب بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

المسند: كتلة باردة تتوغل في أجواء السعودية ذروتها السبت والأحد

المسند: كتلة باردة تتوغل في أجواء السعودية ذروتها السبت والأحد

المملكة المتحدة ترحب بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

المملكة المتحدة ترحب بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

المسند: كتلة باردة تتوغل في أجواء السعودية ذروتها السبت والأحد

المسند: كتلة باردة تتوغل في أجواء السعودية ذروتها السبت والأحد

شبكة عيون الإخبارية