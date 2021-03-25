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عيادات "إغاثي الملك سلمان" في الزعتري مركز رئيس لعينات "كورونا"

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نظرًا لما تمتلكه عيادات المركز من كوادر وتجهيزات ومختبر متطور

عيادات

اعتمدت وزارة الصحة الأردنية عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم "الزعتري" للاجئين السوريين بالأردن، كمركز رئيس لأخذ عينات فيروس "كورونا" من اللاجئين والكوادر العاملة في المخيم، لتعمل بالتوازي مع الوزارة لمساعدة لجان التقصي الوبائي للفيروس.

وجاء الاعتماد نظرًا لما تمتلكه عيادات المركز من كوادر وتجهيزات ومختبر متطور، تمكنها من أخذ العينات بشكل يومي وفق إجراءات الوقاية وتدابير السلامة العامة المتبعة، بهدف إيجاد بيئة صحية وتعزيز الأمن الصحي للاجئين السوريين داخل المخيم.

يأتي ذلك في إطار المشروعات المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز بهدف دعم وتحسين القدرات الصحية لمواجهة تفشي في مخيم الزعتري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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