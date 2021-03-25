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شاطئ "حقل تبوك" يُثير الجدل في "أسبوع البيئة".. ماذا فعل العامل؟

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فيديو شاطئ "حقل تبوك" يُثير الجدل في "أسبوع البيئة".. ماذا فعل العامل؟ شاطئ "حقل تبوك" يُثير الجدل في "أسبوع البيئة".. ماذا فعل العامل؟
المنتقدون أكدوا أنه لا يعكس الهدف من الحملة التوعوية والجهود المبذولة

فيديو شاطئ

أثار مقطع لحملة ضمن الحفاظ على البيئة بأحد شواطئ حقل بمنطقة تبوك، صدمة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رصد أحد العمال وهو يلقي بالقمامة والزجاجات الفارغة على الشاطئ النظيف في الأساس، فيما يظهر قيام عمال آخرين بتنظيف ما تم رميه.

وعبّر رواد مواقع التواصل عن دهشتهم مما ورد في الفيديو الذي لا يعكس الهدف من الحملة من توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، وترشيد المجتمع إلى أهمية الوعي والتكاتف في المحافظة على البيئة من خلال الممارسات الصحيحة، وعدم رمي النفايات بشكل عشوائي، والمحافظة على نظافة الشواطئ والأماكن العامة والمتنزهات.

من جانب آخر، يُظهر الفيديو الوعي الكبير لدى المتنزهين وأهالي حقل إذ إن الشواطئ التي ظهرت في الفيديو نظيفة جداً قبل أن يقوم العامل برمي المخلفات بطريقة عشوائية، كما أن الفيديو لا يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية والمتطوعون في الحفاظ على البيئة في كافة محافظات المنطقة. شواطئ حقل منطقة تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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