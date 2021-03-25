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"مسار" يبدأ المراجعة الخارجية للاعتماد المؤسسي للمعهد التقني بالسيح

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"مسار" يبدأ المراجعة الخارجية للاعتماد المؤسسي للمعهد التقني بالسيح "مسار" يبدأ المراجعة الخارجية للاعتماد المؤسسي للمعهد التقني بالسيح
بهدف التأكد من تبنّي المعهد سياسات ونظماً تعزز كفاءة رأس المال البشري

بدأ المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب في تنفيذ عمليات المراجعة الخارجية للاعتماد المؤسسي لـلمعهد التقني للألبان والأغذية في مدينة السيح بمحافظة الخرج.

وتأتي هذه المراجعة الخارجية ضمن عمليات الاعتماد المؤسسي للمعهد؛ بهدف التأكد من تبنّي المعهد سياسات ونظماً تعزز كفاءة رأس المال البشري لتحقيق القدرة التنافسية والجودة والمرونة، ولتحقيق المواءمة بين مخرجات التدريب ومتطلبات سوق العمل، مع ضمان تحقيق الفاعلية والاستدامة لأنشطة المعهد.

وتشمل المراجعة الخارجية التأكد من مدى تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة والاعتماد المؤسسي، التي يتم فحصها من قبل فريق من المختصين والمتخصصين في قطاع التدريب، ويتم عقد لقاءات مع أعضاء الهيئة الإدارية، وإجراء مقابلات مع كل من المدربين والمتدربين والخريجين والجهات المستفيدة من مخرجات المنشأة التدريبية، إلى جانب التحقق من المرافق والتجهيزات الحيوية بالمعهد.

المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب مسار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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