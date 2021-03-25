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"تعليم جازان" تحتفي بتفوق الطلاب والطالبات في اختبار القدرات العامة

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"تعليم جازان" تحتفي بتفوق الطلاب والطالبات في اختبار القدرات العامة "تعليم جازان" تحتفي بتفوق الطلاب والطالبات في اختبار القدرات العامة
"أبو هادي" يحثهم على مواصلة الجد والاجتهاد

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الخميس، بالطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات الحاصلين على الدرجة الكاملة في اختبار القدرات العامة، على مسرح الإدارة العامة بمدينة جيزان.
وهنأ المدير العام للتعليم، الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، الطلاب والطالبات وأسرهم بهذا التفوق.
وعبر عن سعادته وفخره بالوقوف مع المتفوقين والمتفوقات، حاثاً الطلاب والطالبات على مواصلة الجد والاجتهاد وأن يكون هذا التفوق بداية لمرحلة جديدة من الالتزام وتوسيع المدارك والتفوق في كل المسارات.
وأكد أن هذا الاحتفاء يأتي في إطار حرص الإدارة على تكريم المتفوقين والمتفوقات والاحتفاء بهم وتشجيعهم لمواصلة التميز والتفوق ليكونوا في المستقبل نافعين لأنفسهم وأوطانهم ومجتمعاتهم، مقدماً الشكر لجميع المشاركين في تحقيق هذا التفوق من الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس والمعلمين، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.
يذكر أن، الإدارة كرمت 11 طالباً وطالبة من مختلف مكاتب التعليم بالمنطقة، بحضور القيادات التعليمية وعدد من أولياء الأمور وقادة المدارس.الإدارة العامة للتعليم منطقة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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