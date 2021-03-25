بالصور.. المغرب يفكك "خلية داعشية" مكونة من 4 إرهابيين

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السلطات نفذت عملية متزامنة في 4 أحياء للإطاحة بهم

فككت السلطات المغربية، اليوم (الخميس)، خلية إرهابية تتكون من 4 متشددين تتراوح أعمارهم بين 24 و28 عاماً، ينشطون بمدينة وجدة، ويرتبطون بتنظيم "داعش".

وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بيان أوردته "فرانس 24"، أن السلطات أوقفت أعضاء الخلية الإرهابية في عمليات أمنية متزامنة في أربعة أحياء سكنية مختلفة في مدينة وجدة.

وبين أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اضطرت لإطلاق عبوات صوتية لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه الرئيسي.

وأضاف أن القوات الخاصة لاحقت المشتبه فيه الثاني، وتمكنت من إيقافه خلال محاولته الفرار في ظروف من شأنها تعريض نفسه وسلامة الغير للخطر.