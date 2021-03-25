النيابة العامة تطلق حملة تطعيم ضد كورونا لمنسوبيها

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مع التأكيد على مراعاة الإجراءات الاحترازية عند تلقي اللقاح

أطلقت النيابة العامة، اليوم، بالتعاون مع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، حملة لتطعيم منسوبيها ضد فيروس كورونا، في مقر النيابة العامة الرئيس بمدينة الرياض.

وكانت النيابة العامة قد أتاحت لمنسوبيها التسجيل المبكر في عيادات المقر الخاصة للاستفادة من حملة التطعيم، والتأكيد على مراعاة الإجراءات الاحترازية عند تلقي اللقاح، وتزويد المنسوبين بتعليمات وزارة الصحة المتعلقة بالتطعيم.

وتأتي هذه الحملة حرصاً من النيابة العامة على تعزيز الصحة الوقائية، والتكاتف مع جميع الجهات الحكومية للحفاظ على الصحة العامة.النيابة العامة