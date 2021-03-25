أخبار عاجلة

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان -
مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست" -
‏شاهد .. تجربة حية تكشف استغلال معارف وهمية للفتيات لإصدار رخص قيادة -
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

موارد مكة تكرم 60 متقاعدًا من منسوبيها.. تحت شعار "شكرًا لعطائكم"

Print
و"بن رقوش" يؤكد حرص الوزارة على تكريمهم

موارد مكة تكرم 60 متقاعدًا من منسوبيها.. تحت شعار

رعى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، اليوم، حفل تكريم 60 متقاعدًا من منسوبي فرع الوزارة بالمنطقة.
وكان التكريم بجميع الفروع ومحافظات المنطقة في مقرات عملهم السابق، بسبب الظروف الحالية والتباعد الاجتماعي.
وأكد "بن رقوش"، حرص فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة على إقامة هذه المناسبة وفاءً وتكريماً لجميع المتقاعدين، وتقديراً للجهود الكبيرة، حيث خدموا الوزارة ومستفيديها بكل إخلاص وتفانٍ طوال سنوات خدمتهم، سائلاً الله، أن يوفقهم ويكتب لهم الأجر.

موارد مكة تكرم 60 متقاعدًا من منسوبيها.. تحت شعار

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام

"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام

بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير

بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

شبكة عيون الإخبارية