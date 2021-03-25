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بيراميدز المصري: إصابة 9 لاعبين بفيروس كورونا

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بيراميدز المصري: إصابة 9 لاعبين بفيروس كورونا بيراميدز المصري: إصابة 9 لاعبين بفيروس كورونا

أعلن نادي بيراميدز المنافس في الدوري المصري لكرة القدم عن صابة 9 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد أمس الاثنين بعد خضوع لاعبي الفريق للمسحة الطبية الأحد.


ويستعد بيراميدز لمواجهة الاتحاد الليبي الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي في إطار منافسات إياب دور الـ 32 الاول في كأس الاتحاد الافريقي، وكان بيراميدز قد فاز ذهابا على استاد الاسكندرية بهدف مقابل لا شيء.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو بيراميدز لمسحة إضافية لتحديد قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر استعدادًا لمواجهة الاتحاد الليبي.

ورفض مسؤولو بيراميدز الإفصاح عن أسماء اللاعبين وفضلوا دخولهم العزل المنزلي لحين ظهور نتيجة المسحة الإضافية.

وكالات

كوورة

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