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الأهلي المصري يعلن عن تاريخ عودة التونسي علي معلول الى المجموعة

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الأهلي المصري يعلن عن تاريخ عودة التونسي علي معلول الى المجموعة الأهلي المصري يعلن عن تاريخ عودة التونسي علي معلول الى المجموعة

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأن علي معلول، لاعب الفريق سينتظم في مران السبت المقبل بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الذي خضع له الأيام الماضية.


وأدى على معلول برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية للتعافي من إصابته بشد في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن مباريات وتدريبات الفريق الماضية.


وأوضح عبد الحفيظ أن علي معلول سيُشارك في المران الجماعي بعد غد، السبت.


وبدأ الأهلي ظهر اليوم الاستعداد لمباراة فيتا كلوب المهمة في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم16 مارس الجاري في الكونغو.

المصدر: الموقع الرسمي للأهلي المصري

كوورة

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