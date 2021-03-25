الأهلي المصري يعاقب لاعبه كهربا

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أعلن النادي الأهلي المصري فرض غرامة مالية بقيمة 200 ألف جنيه (10500 يورو) على مهاجمه الدولي محمود عبد المنعم "كهربا" وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر.



وكتب الأهلي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "قرر الجهاز الفني للأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مائتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام".

وتأتي العقوبة التي تعرض لها كهربا عقب نشر صور للاعب في حفل زفاف أحد أصدقائه على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء مما ترتب عليه تغيبه عن المران اليوم بدون إذن، وعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا تنفيذاً لتعليمات الجهاز الطبي بعدم التواجد في أي تجمعات.

وكالات