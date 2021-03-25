أخبار عاجلة

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان -
مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست" -
‏شاهد .. تجربة حية تكشف استغلال معارف وهمية للفتيات لإصدار رخص قيادة -
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. كوورة

دي روسي ينضم إلى الجهاز الفني للمنتخب الايطالي

Print
دي روسي ينضم إلى الجهاز الفني للمنتخب الايطالي دي روسي ينضم إلى الجهاز الفني للمنتخب الايطالي

انضم الدولي الايطالي السابق دانييلي دي روسي إلى الجهاز الفني لمنتخب بلاده الى جانب المدرب روبرتو مانشيني قبل أربعة أشهر من كأس أوروبا، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة أمس الخميس.


وسيشغل دي روسي (37 عامًا) منصب المعاون التقني حتى نهاية كأس أوروبا المؤجلة من العام الماضي إلى الصيف المقبل بسبب جائحة .

وقال دي روسي "أنا فخور لبدء هذه المسيرة الجديدة مع الوطني. سأقوم بمهمتي بحماس علمًا أنني لا زلت في البداية وأمامي الكثير لأتعلمه".

وسينضم دي روسي إلى الجهاز الفني نهاية هذا الأسبوع الحالي قبل النافذة الدولية حيث تخوض إيطاليا ثلاث مباريات ضمن تصفيات القارة الأوروبية لمونديال قطر 2022، حيث تلتقي مع ايرلندا الشمالية في 25 الشهر الحالي، بلغاريا بعدها بثلاثة أيام وليتوانيا في 31 منه.

وقال مانشيني الذي يشرف على المنتخب منذ ماي 2018 "أنا سعيد بانضمام دانييلي إلى المجموعة. أنا متأكد أنه سيشكل إضافة كبيرة للاعبين".

يذكر أن قرعة كأس أمم أوروبا المقبلة أوقعت إيطاليا في المجموعة الأولى إلى جانب سويسرا، تركيا وويلز. 


 وكالات

كوورة

مواضيع متعلقة
بقيادة المدرب الوطني "الحربي".. المنتخب السعودي يفتتح معسكر الدمام

بقيادة المدرب الوطني "الحربي".. المنتخب السعودي يفتتح معسكر الدمام

بقيادة المدرب الوطني "الحربي".. المنتخب السعودي يفتتح معسكر الدمام

بقيادة المدرب الوطني "الحربي".. المنتخب السعودي يفتتح معسكر الدمام

98 وفاة و 4399 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

98 وفاة و 4399 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

8 الصبح - الصحة: تسجيل 683 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و41 وفاة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 683 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و41 وفاة

شبكة عيون الإخبارية