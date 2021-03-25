أخبار عاجلة

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان -
مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست" -
‏شاهد .. تجربة حية تكشف استغلال معارف وهمية للفتيات لإصدار رخص قيادة -
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. كوورة

جماهير باريس سان جيرمان تستفز لاعبي برشلونة

Print
جماهير باريس سان جيرمان تستفز لاعبي برشلونة جماهير باريس سان جيرمان تستفز لاعبي برشلونة

أفادت وسائل إعلام محلية أن ألعابا نارية أطلقت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه فريق برشلونة في العاصمة الفرنسية.

ويحل برشلونة ضيفا على باريس سان جيرمان الليلة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب "حديقة الأمراء".

وسُمع دوي الألعاب النارية بوضوح بالقرب من برج إيفل، وتفاجأ به سكان أحد الأحياء الأكثر هدوءا في العاصمة الباريسية، الذي أصبح الآن بلا سائحين مع حظر تجول يبدأ الساعة السادسة مساء بسبب تفشي المستجد (كوفيد-19).

وقام العديد من سكان المنطقة بتسجيل تلك اللحظات التي تظهر إطلاق الألعاب النارية، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسادت حالة من الارتباك في بداية الأمر، حتى تأكد أن بعض مشجعي الفريق الفرنسي أرادوا إزعاج بعثة البلوجرانا.

ووصل برشلونة إلى باريس الثلاثاء بهدف تعويض الخسارة الكبيرة التي تعرض لها على أرضه (1-4) في مباراة الذهاب، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن رئيس النادي الكتالوني الجديد، خوان لابورتا، رافق الفريق في رحلته إلى باريس التي يسعى خلالها البارسا إلى تحقيق ريمونتادا تاريخية جديدة.

وكالات

كوورة

مواضيع متعلقة
98 وفاة و 4399 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

98 وفاة و 4399 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

8 الصبح - الصحة: تسجيل 683 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و41 وفاة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 683 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و41 وفاة

الكويت تسجل 1198 إصابة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1198 إصابة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1198 إصابة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1198 إصابة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية