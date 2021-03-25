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للعام الثاني على التوالي... تعليق "155 خيمة رمضانية" بالمملكة

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للعام الثاني على التوالي... تعليق "155 خيمة رمضانية" بالمملكة للعام الثاني على التوالي... تعليق "155 خيمة رمضانية" بالمملكة
بسبب إجراءات مكافحة

للعام الثاني على التوالي... تعليق

بدأت الخيم الرمضانية تنتشر في المملكة مع بداية التسعينيات من القرن الماضي وبدأها فندق اليمامة بالرياض، ودشنت الخيمة الرمضانية بشكلها القديم وهو مطعم للإفطار فقط، ثم توالت التحديثات حتى أصبحت فاعلية تحتوي على ألوان كثيرة من الطعام والمشروبات والفنون والشعر وارتبطت الخيم الرمضانية بحلول شهر رمضان المبارك.

ومع استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا قررت وزارة السياحة تعليق إقامة الخيم الرمضانية في جميع الفنادق بسبب انتشار الجانحة للعام الثاني على التوالي.

وحسب أرقام وزارة السياحة فإن عدد فنادق الخمس نجوم هو 113 في 15 مدينة وأكثرها في مكة المكرمة، وكانت الخيم الرمضانية بالمملكة تشهد تنافس الفنادق والمطاعم في جدة والرياض والطائف ومكة المكرمة والمدينة والدمام وغيرها من المدن، ووصل عددها إلى ما يزيد عن 155 خيمة فقط في فنادق الخمس نجوم والمطاعم الكبرى والمرخص لها بإقامة الخيم خلال شهر رمضان المبارك.الخيم الرمضانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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