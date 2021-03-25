"تعليم تبوك" تكثف استعداداتها لمسابقة "مدرستي تُبرمج"

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"العمري" شدد على أهمية المشاركة لإيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية

شدد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على أهمية المشاركة في المسابقة الوطنية "مدرستي تُبرمج" التي تهدف إلى إيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية في عالم التقنية والبرمجة، وتعزيز المهارات الرقمية، والمساهمة في تهيئة الطلبة للمنافسة في المسابقات المحلية والدولية، بالإضافة إلى نشر ثقافة البرمجة والابتكار بين منسوبي التعليم في خطوة لتعزيز المهارات الرقمية ونشر ثقافة البرمجة بين الطلاب والمعلمين.

جاء ذلك خلال لقاء "العمري" بالمساعد للشؤون التعليمية رئيس اللجنة التنفيذية للمسابقة "بنين" ماجد القعير الذي أكد أن "تعليم تبوك" شرعت في تنفيذ البرامج التدريبية للمدربين والمدربات من المعلمين والمعلمات على تفعيل ساعة برمجة في مرحلتها الأولى بإشراف إدارتي التدريب والابتعاث.

يُذكر أن مسابقة "مدرستي تُبرمج" تنظمها وزارة التعليم بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت"، ورعاية شركة تطوير لتقنيات التعليم "تيتكو"، وتتكون من مرحلتين، المرحلة الأولى ستُعقد في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي لتفعيل ساعة برمجة؛ والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة البرمجة وتنمية مهارات المواطنة الرقمية والمواطنة العالمية، والمرحلة الثانية ستُعقد في الفصل الدراسي الأول للعام المقبل 1443هـ، وهي بعنوان: "مشاريع التصميم الإبداعي بمساري الطلاب والطالبات ومسار المعلمين والمعلمات"؛ والتي تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة والمعلمين والمعلمات لمهارات القرن الـ21 وتشجيع الابتكار وإنتاج البرمجيات.

المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري