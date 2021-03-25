أخبار عاجلة

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان -
مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست" -
‏شاهد .. تجربة حية تكشف استغلال معارف وهمية للفتيات لإصدار رخص قيادة -
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جمعان الغامدي يحتفي بسفير جمعية السرطان الدكتور حمد بن جروان

Print
بحضور عبدالله بن سلطان.. تكريماً له عقب الإنجاز العلمي الذي حققه

جمعان الغامدي يحتفي بسفير جمعية السرطان الدكتور حمد بن جروان

احتفى الشيخ جمعان بن عواض الزهيري الغامدي، مساء أمس، بسفير جمعية السرطان الشاب الملهم الدكتور حمد بن عبدالله بن جروان الغامدي بالرياض، بحضور الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الشخصيات من أعيان المجتمع بمحافظة المزاحمية، وفق البروتوكولات الصحية المتبعة.

ونوّه الأمير عبدالله بن سلطان بالجهود التي بذلها سفير جمعية السرطان الذي حصل على الدكتوراه رغم إصابته بالسرطان قبل سنتين وسبعة أشهر، مؤكداً أن الشاب "حمد" رمز للعطاء والمثابرة والجد والاجتهاد الذي يتمتع به أبناء الوطن.

ووصف جمعان الغامدي تكريم سفير جمعية السرطان بـ"الواجب" الذي يتشرف به أي مواطن تجاه هذا الشاب الذي سطر بعزيمته قصة كفاح تستحق التقدير من الجميع.

سفير جمعية السرطان الدكتور حمد بن عبدالله بن جروان الغامدي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام

"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام

بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير

بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

شبكة عيون الإخبارية