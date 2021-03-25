ماليزيا ترحب بمبادرة المملكة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن

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أكدت استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام

رحبت مالیزیا بالمبادرة التي أعلنت عنھا المملكة العربیة السعودیة للتوصل إلى حل سیاسي للأزمة في الیمن، واعتبرت أنها خطوة مھمة للغایة من أجل تحقیق التسویة السیاسیة المنشودة التي تعید للیمن أمنه واستقراره.

وأكدت وزارة الخارجية الماليزية في بيان، اليوم، استعداد ماليزيا للعمل عن كثب مع المملكة والمجتمع الدولي بهدف تحقيق السلام الشامل والاستقرار الدائم في الیمن.

ودعت ماليزيا الأطراف ذات الصلة إلى اغتنام ھذه الفرصة التي وصفتها بالذھبیة لتنفیذ هذه المبادرة دون شروط مسبقة، مشيرة إلى أن الحل الدائم الوحيد للصراع في اليمن يمكن تحقيقه من خلال المفاوضات الشاملة.