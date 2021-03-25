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بعد ترميم وتحسين.. شاهد تدشين العمل بمركز صحي "خالدية تربة"

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خدمات عدة يستفيد بها ٢٨٠٠ نسمة تضم رعاية الأمومة والتحصينات

بعد ترميم وتحسين.. شاهد تدشين العمل بمركز صحي

دشن مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني، صباح اليوم الخميس، مركز صحي الخالدية بمحافظة تربة، الذي تم ترميمه وتحسين بيئة العمل الداخلية فيه.

وقام "القحطاني"، بجولة على أقسام المركز الصحي مستمعًا إلى شرح مفصل عن مهام كل قسم.

وضمن اهتمام "صحة الطائف" يقدم مركز صحي الخالدية خدماته لأكثر من ٢٨٠٠ نسمة من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين.

ويقدم المركز خدمات العلاج الدوائي، ورعاية الأمومة، والتحصينات، والإصحاح البيئي، والأمراض المزمنة، والطفل السليم، والضماد، والحقن، وعيادة للحوامل.

بعد ترميم وتحسين.. شاهد تدشين العمل بمركز صحي

بعد ترميم وتحسين.. شاهد تدشين العمل بمركز صحي

بعد ترميم وتحسين.. شاهد تدشين العمل بمركز صحي

مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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