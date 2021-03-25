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خطر يتلاشى.. شاهد كيف بدا كوبري الهجرة بعد تأمينه

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تجاوب للجهة ذات العلاقة.. متابعة من "سبق" ورصد للموقع

خطر يتلاشى.. شاهد كيف بدا كوبري الهجرة بعد تأمينه

أنهت الجهة ذات العلاقة لمساتها الاخيرة على كوبري الهجرة، والذي كان يشكّل خطراً على مرتاديه، وأمّنت الموقع تأميناً كاملاً بوضع صبّات خرسانية على امتداد الموقع، والذي كان دون وسائل سلامة، ويهدد المركبات ومرتادي الطريق.

ووقفت "سبق"، صباح اليوم، على الموقع بعد الانتهاء منه والذي يظهر جمال الموقع وطريقة تأمينه.

وكانت "سبق" قد تناولت، في تقرير لها، الخطر الذي يشكله الجسر وهو من دون حواجز.

خطر يتلاشى.. شاهد كيف بدا كوبري الهجرة بعد تأمينه

خطر يتلاشى.. شاهد كيف بدا كوبري الهجرة بعد تأمينه

كوبري الهجرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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