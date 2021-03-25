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تأجيل حفل تكريم الفائزين في جائزة الأميرة صيتة للتميز إلى 4 أبريل

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تأجيل حفل تكريم الفائزين في جائزة الأميرة صيتة للتميز إلى 4 أبريل تأجيل حفل تكريم الفائزين في جائزة الأميرة صيتة للتميز إلى 4 أبريل
دورتها الثامنة عن "العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر"

تأجيل حفل تكريم الفائزين في جائزة الأميرة صيتة للتميز إلى 4 أبريل

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، تأجيل موعد حفل تكريم الفائزين في الدورة الثامنة، إلى يوم الأحد الرابع من أبريل 2021م، عند الساعة الواحدة ظهرًا عبر حسابات الجائزة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأمانة العامة للجائزة قد أعلنت مؤخرًا أسماء الفائزين في دورتها الثامنة للعام الحالي، التي خصصت موضوعها عن "العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر".

وحددت خمسة أفرع للتميز هي: (التميز في الإنجاز الوطني، والتميز في الوقف الإسلامي، والتميز في العمل الاجتماعي، والتميز لرواد العمل الاجتماعي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات).

الأمانة العامة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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