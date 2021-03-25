بلغ القُصّر واتفقوا على القصاص.. مكة تشهد تنفيذ شرع الله في مواطن قتل آخر

★ ★ ★ ★ ★

"الداخلية" تؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين على استتباب الأمن وتحقيق العدل

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصاً في جانٍ سعودي الجنسية، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.



تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمكة المكرمة ، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونََ}.

أقدم صالح بن سالم بن ذياب المسعودي -سعودي الجنسية- على قتل وقيت بن حسن بن عبدالله المالكي -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وبفضل الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القُصّر من ورثة القتيل وثبوت أهليتهم واتفاقهم مع بقية الورثة على تنفيذ القصاص ثم ألحق بالصك الحكم بثبوت بلوغ وتكليف القصار من ورثة المجني عليه ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني صالح بن سالم بن ذياب المسعودي اليوم الخميس 12/ 8/ 1442هـ، بالعاصمة المقدسة في منطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.وزارة الداخلية