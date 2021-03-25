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بعجز 429 مليار ليرة.. هيئة الضمان الاجتماعي بتركيا توشك على الإفلاس

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بعجز 429 مليار ليرة.. هيئة الضمان الاجتماعي بتركيا توشك على الإفلاس بعجز 429 مليار ليرة.. هيئة الضمان الاجتماعي بتركيا توشك على الإفلاس
برلمانية: المواطنون مُعَرّضون لعدم الحصول على مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات

بعجز 429 مليار ليرة.. هيئة الضمان الاجتماعي بتركيا توشك على الإفلاس

توشك هيئة الضمان الاجتماعي بتركيا على الإفلاس، بعدما بلغ عجز موازنتها 429.5 مليار ليرة في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية.

وجاء في التقرير الذي أعده نواب حزب الشعب الجمهوري واستعرضته البرلمانية المعارضة سفدا أردان كيليتش، أن هيئة الضمان الاجتماعي، التي بلغت موازنتها خلال عام 2019 نحو 464.6 مليار ليرة، تُعد إحدى المؤسسات الحكومية ذات الموازنة المرتفعة.

وبحسب "زمان" التركية قالت "كيليتش" إنها استعرضت تقرير المراجعة لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها وتشكيل لجنة تحقيق بالبرلمان دون تحويل الأمر إلى أداة لجدل سياسي.

وأشارت المراجعة إلى أن المواطنين معرضون خلال المستقبل القريب، لخطر عدم الانتفاع من الخدمات الصحية والحصول على مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات والعلاوات؛ بسبب المشاكل التي تشهدها هيئة الضمان الاجتماعي والعجز الكبير في موازنتها.

وذكرت "كيليتش" أن الإحصاءات المالية للهيئة تشير إلى تسجيل موازنتها عجزًا بنحو 15.7 مليار ليرة في عام 2018، وبنحو 39.9 مليار ليرة في عام 2019؛ مفيدة بأنه من المتوقع أن يتجاوز عجز الموازنة خلال عام 2020 حاجز الستين مليار ليرة.

هيئة الضمان الاجتماعي تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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