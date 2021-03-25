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بناء على طلب وزير الصحة.. دمشق تمد لبنان بـ75 طنًّا من الأكسجين

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بناء على طلب وزير الصحة.. دمشق تمد لبنان بـ75 طنًّا من الأكسجين بناء على طلب وزير الصحة.. دمشق تمد لبنان بـ75 طنًّا من الأكسجين
لسد حاجة المستشفيات وغرف التنويم لمرضى كورونا مع تضاؤل المتاح

بناء على طلب وزير الصحة.. دمشق تمد لبنان بـ75 طنًّا من الأكسجين

قالت وسائل إعلام سورية: إن الرئيس السوري بشار الأسد وجّه بتقديم 25 طنًّا من الأكسجين كدفعة أولى إلى لبنان؛ كجزء من 75 طنًّا أبلغت السلطات السورية وزير الصحة اللبناني حمد حسن الذي زار دمشق أمس الأربعاء، بأنها سترسلها إلى لبنان؛ حيث كان المخزون على وشك النفاد.

ووصل وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى مقر وزارة الصحة السورية في دمشق أمس؛ حيث الْتقى بنظيره السوري حسن الغباش.

وأعلن "الغباش" خلال مؤتمر صحافي عقد مع نظيره اللبناني أنه بناء على طلب من حسن، «سيتم تزويد لبنان بـ75 طنًّا من الأكسجين، كل يوم 25 طنًّا لمدة ثلاثة أيام»، بناء على توجيهات من الأسد؛ بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وسيتم تزويد لبنان بالأكسجين «بشكل فوري»؛ على أن يصطحب "حسن" الدفعة الأولى معه أثناء عودته إلى لبنان. وأكد "الغباش" في الوقت ذاته أن ذلك لن يؤثر «على منظومة الأكسجين في سوريا».

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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