فرع "الإسلامية" بمكة يرصد 157 مخالفة في المساجد والجوامع

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بعد تنفيذ 2700 جولة رقابية.. لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

رصد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، 157 مخالفة تمت معالجتها في حينه، تمثلت في عدم إحضار السجادة وعدم ارتداء الكمامة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي.

جاء ذلك خلال الفترة من الأول وحتى السابع من شهر شعبان 1442هـ، بعد تنفيذ 2687 جولة رقابية في مساجد وجوامع المنطقة.

واستهدفت الجولات تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، وتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله.

وتأتي هذه الجولات في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة للعناية والاهتمام ببيوت الله ومرتاديها، والحفاظ على الصحة العامة وفق تعليمات الجهات المختصة.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد